Twitter'ın mühendislik birimi şefi DeSantis yayını sonrası istifa etti

ABD'de başkanlık yarışına katılan Florida Valisi Ron DeSantis, yarışa katılıdığını Elon Musk ile düzenlenen Twitter Space yayını ile duyuracaktı.

Ancak platformda gelen bri teknik aksaklık nedeniyle sorun yaşandı.

Olayın ardından Twitter'daki Mühendislik Şefi Foad Dabiri, şirketten istifa ettiğini duyurdu.

Twitter'ın Growth organizasyonunun mühendislik lideri olan Dabiri, bir tweet'te şirkette, geçen yıl multi-milyarder tarafından satın alınmasından önce ve sonra "iki farklı dönem yaşadığını" söyledi.

Dabiri, Twitter'ın "2.0"ına geçişin devasa ve hızlı olduğunu söyledi. "Başlangıçta zorlayıcı olduğunu söylemek yetersiz kalır" dedi.

Dabiri, neden Twitter'dan ayrılmaya karar verdiğini ve bunun platformdaki DeSantis etkinliğiyle ilgili sorunlarla ilgili olup olmadığını belirtmedi.

Twitter, Dabiri'nin ayrılmasıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Dabiri, "@elonmusk ile çalışmak son derece eğiticiydi ve ilkelerinin ve vizyonunun bu şirketin geleceğini nasıl şekillendirdiğini görmek aydınlatıcıydı" dedi.

Çarşamba akşamı Twitter konuşması başladığında ciddi sorunlar nedeniyle, yüzbinlerce Twitter kullanıcısı platformdan ayrılmıştı.

Florida valisi, 2024 genel seçimlerinde partisinin adayı olmak için eski Başkan Donald Trump'ın baş rakibi olarak görülüyor.