Üç Rus stratosferden Kuzey Kutbu'na paraşütle atladı

Mikhail Korniyenko, Alexander Lynnik ve Denis Yefremov isimli üç Rus 10 bin 500 metre yükseklikte seyreden bir "Ilyushin-76" uçağından atladı.

Maceraperestler inişe bin metre kala paraşütlerini açmadan önce yaklaşık iki buçuk dakika boyunca serbest düşüşte kaldılar.

Organizatör Nikita Tsaplin, uçaktan atlayan üç kişinin de ısıtılmış maskeler takmalarına rağmen yanaklarında bir miktar donma yaşandığını söyledi.

Saatte 300 kilometrenin üzerinde bir hızla atlamak, -50 derece civarındaki hava sıcaklığı -70 derece olarak hissetmelerine neden oldu.

Üç genç adam, Rusya'nın Barneo kutup üssünün yakınına indiler.

Rusya, ABD ve Çin gibi ülkeler kaynaklar, ticaret yolları ve askeri avantaj için rekabet ettikçe, Kuzey Kutbu'ndaki iletişim daha büyük bir önem kazanıyor.

Rus iletişim sağlayıcısı RUVDS'in yönetici ortağı ve kurucu ortağı Tsaplin, "Atlayışın ardından sunucumuzdan uydumuza bağlanmayı ve veri aktarmayı başardık" dedi.