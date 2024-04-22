Kadın gazetecilere yönelik çevrimiçi şiddet giderek artıyor

Kadın gazeteciler, çalışmaları sırasında çevrimiçi ortamda giderek daha fazla tehditle karşılaşıyor.

Bu hafta sonu İtalya'da düzenlenen uluslararası bir konferansta konuşan Uluslararası Gazeteciler Merkezi (ICFJ) araştırma direktörü Julie Posetti, bu eğilimin giderek arttığını söyledi.

Posetti, "Çevrimiçi şiddetin çevrimdışı zarara dönüşmesi için önemli bir potansiyel var" dedi.

Konferansın dünkü oturumunda, Perugia Uluslararası Gazetecilik Festivali'nde delegelere hitap eden Posetti, "Kadınlar çevrimiçi ortamda daha büyük tehditlerle karşılaşma eğiliminde ve karşılaştıkları tehdit türleri giderek artıyor" diye ekledi.

Bu "zehirli ortamın" büyük teknoloji şirketleri tarafından kolaylaştırıldığını söyleyen Posetti, bu şirketleri "sorumluluk almamakla" suçladı.

UNESCO/ICFJ tarafından 2022 yılında yapılan ortak bir araştırmada, görüşülen kadın gazetecilerin yaklaşık dörtte üçü işleriyle bağlantılı olarak çevrimiçi şiddet veya istismara maruz kaldıklarını söyledi.

Araştırmada 125 ülkeden 900 gazeteciyle görüşüldü.

Konferansta, çevrimiçi saldırılar arasında hakaretler, cinsiyetçi ve cinsel yorumlar ve gazeteciler ile ailelerine yönelik ölüm tehditleri de dahil olmak üzere fiziksel tehditlere dikkat çekildi.

Saldırılar arasında ayrıca hesapların engellenmesi, bilgisayar korsanlığı, özel fotoğrafların yayınlanması ve "deep fake" (insanların rızaları olmadan sahte cinsel görüntülerin yaratılması) yer alıyor.