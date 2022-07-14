Davada cinsel saldırıların birden fazla eyalette gerçekleştiği iddiasına yer verildi.

Dava dilekçesine göre 150 potansiyel vaka da aktif olarak araştırılıyor.

Suçlamada, Uber'in, sürücülerin geçmişlerine ilişkin sorgulamalarını gerekli titizlikle yapmadığı iddiası da yer aldı.

Uber sözcüsü, BBC'ye verdiği demeçte, "Cinsel saldırı korkunç bir suç ve her ihbarı ciddiye alıyoruz." diye konuştu.

Uber'in geçen ay ABD'de yayımladığı güvenlik raporunda, 2020'de aralarında 141'i tecavüz olmak üzere 998 cinsel saldırı vakası gerçekleştiği yer almış, 2019-2020 arasında da 3 bin 824 cinsel saldırı bildirimi alındığına dikkat çekilmişti.