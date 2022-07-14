Polonya'nın Nazi işgali ve komünist dönemde işlenen suçları araştıran bir enstitü, kalıntıların Varşova'nın kuzeyinde, Dzialdowo olarak bilinen Soldau toplama kampının yakınında ortaya çıkarıldığını söyledi.

Soldau'da öldürülen mahkumların sayısının 30 bin olduğu tahmin ediliyor.

Müfettiş Tomasz Jankowski, yaklaşık 17,5 ton insan külünün en az 8 bin kişinin öldüğünü gösterdiğini belirttti.

Jankowski, toplu mezara gömülen kurbanların çoğunluğunun Polonyalı seçkinlere ait olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Pomeranian Tıp Üniversitesi'nde genetik araştırmacısı olan Andrzej Ossowski, küllerden örneklerin alındığını ve bir laboratuvarda çalışılacağını belirterek "Kurbanların kimliği hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak DNA analizi yapabiliriz" dedi.

Nazi Almanyası, İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya'yı işgal ettiğinde toplama kampları kurmuştu.

1944'te Naziler, savaş suçlarının kanıtlarını silmek için Yahudi mahkumlara cesetleri yakmalarını emretmişti.