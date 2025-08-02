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Dünya
TRT Haber 02.08.2025 23:30

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nin tesisi vuruldu

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nde bulunan tesislerden birinin vurulduğunu açıkladı.

UAEA: Zaporijya Nükleer Santrali'nin tesisi vuruldu

Ajanstan yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ekibine, tesisin yerel saat ile 09'00'dan itibaren topçu ateşi ve insansız hava araçlarıyla vurulduğu bilgisini ilettiği kaydedildi.

Ekibin de aynı saatlerde bölgedeki askeri hareketliliği duyduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu nükleer santralden yaklaşık bin 200 metre uzaklıkta bulunan bir tesisten dumanların yükseldiği ifade edildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Direktörü, "Nükleer santralin yakınında meydana gelen herhangi bir saldırı, hedefi ne olursa olsun, nükleer güvenlik için de potansiyel riskler oluşturur ve önlenmelidir." açıklaması ile uyarıda bulundu.

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