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Dünya
AA 02.08.2025 18:29

Ürdün, kıtlıkla boğuşan Gazze'ye 5 kez havadan yardım malzemesi indirdi

Ürdün, İsrail ablukası nedeniyle kıtlık çeken Gazze Şeridi'ne gün içinde 5 kez havadan insani yardım malzemesi indirildiğini duyurdu.

Ürdün, kıtlıkla boğuşan Gazze'ye 5 kez havadan yardım malzemesi indirdi

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün Silahlı Kuvvetleri, "bazı kardeş ve dost ülkelerin" katılımıyla, 5 kez Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirdi.

Söz konusu yardım paketlerinin, 36 ton ağırlığında olduğu ve operasyonun Gazze Şeridi'ndeki zorlu insani koşullar sürerken insani yardım çabalarını artırmak için uluslararası iş birliği çerçevesinde gerçekleştiği kaydedildi.

BAE Dışişleri Bakanlığı dün, BAE ve Ürdün'ün, Fransa, Almanya, İtalya ile İspanya'dan 7 uçağın katılımıyla Gazze'ye havadan insani yardım malzemesi indirdiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, geçen cuma gününden itibaren yabancı ülkelerin Gazze Şeridi´ne havadan yardım atmasına izin vereceğini açıklamıştı.

​​​​​​​İsrail'in açlığı dayattığı Gazze Şeridi'ne daha önce havadan paraşütlerle atılan yardımların sivillerin üzerine düşerek can kaybına neden olduğu görülmüştü.

Uçaklardan atılan yardımların bazılarının denize düşmesi sebebiyle açlık çeken sivil halk sahillere ve denizlere akın etmiş ve paraşütle yardım bırakma yöntemi eleştirilmişti.

İsrail'in son günlerde Gazze Şeridi'ne girişine izin verdiği sınırlı hava yardımı, Filistinliler tarafından da "aşağılama, göz boyama ve tiyatro" olarak değerlendiriliyor.

Gazze'de açlık krizi yaşanıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 93'ü çocuk 169 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

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