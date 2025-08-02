Gazze'ye ulaşan yardım "ihtiyaç denizinde sadece bir damla" olarak görülüyor

İsrail'in aylardır insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası ve şiddetli saldırıları altındaki Gazze'de, tıbbi ve insani yardım ihtiyacı daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı.

İsminin açıklanmasını istemeyen sağlık alanından bir kaynak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteğiyle ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 19 tır yardım konvoyunun 1 ve 2 Ağustos'ta Gazze'ye girdiğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikeri'nin (BAE) finanse ettiği yardımların Gazze'deki Sağlık Bakanlığı depolarına ulaştırıldığını aktaran kaynak, yardımların yakın zamanda bölgedeki hastanelere teslim edileceğini dile getirdi.

Kaynak, söz konusu yardım konvoyunun, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarıyla çökmenin eşiğine getirdiği sağlık sistemindeki ihtiyacın karşısında "denizde bir damla" olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gelmesi beklenen tıbbi malzemelere acil ihtiyaç duyuluyor, yaralı ve hastalara tıbbi bakımın sürdürülmesi ve hayat kurtarılması için büyük önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

DSÖ gıda ve tıbbi yardım çağrısı yapmıştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 29 Temmuz'da Gazze'de kitlesel açlık, yetersiz beslenme ve hastalıkların açlık kaynaklı ölümlerde artışa neden olduğunu belirterek bunun önlenmesi için büyük ölçekte gıda ile tıbbi yardım çağrısı yapmıştı.

İnsan hakları ve sağlık kuruluşları, özellikle hasta ve yaralılar olmak üzere Gazze'deki Filistinlilerin insani durumunun, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ciddi şekilde kötüleştiği konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da birçok kez sağlık merkezlerini, personelini ve hastaneleri hedef alan İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çökmenin eşiğinde, on binlerce tedaviye muhtaç kişinin de ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

Gazze'de faaliyet gösteren doktorlar da hastanelerin ve tıbbi malzemelerin yetersiz olduğunu, hasta ve yaralılara yerlerde, sokaklarda tıbbi müdahalede bulunduklarını açıkladı.

Nüfusu 2,3 milyonu aşan, yaralıların sayısının 150 bine yaklaştığı Gazze'de kısmen faaliyet gösteren 5'i devlet, 11'i özel 16 hastane ile acil servis hizmeti veren 8 sahra hastanesi bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar jeneratörlerin sağladığı elektrikle faaliyet gösteriyor.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail, uyguladığı sıkı ablukanın yanı sıra okul, hastane ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef almaya devam ederek Gazze Şeridi'nde yol açtığı insani felaketi derinleştiriyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi yaralandı.