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Dünya
AA 02.08.2025 14:32

Çinli mühendisler maymun beyni gibi çalışan bilgisayar geliştirdi

Çinli mühendisler, makak maymununun beyni gibi çalışan yeni nesil bilgisayar geliştirdi.

Çinli mühendisler maymun beyni gibi çalışan bilgisayar geliştirdi

Xinhua haber ajansına göre, Zhejiang Üniversitesi Beyin Zeka Laboratuvarı araştırmacıları, "Darwin Monkey (Darwin Maymunu)" isimli bilgisayar geliştirdi.

Üçüncü nesil beyin benzeri bir bilgisayar teknolojisiyle üretilen ürün, gelişmiş düşünme yetilerini görme, duyma, dil ve öğrenme fonksiyonlarıyla birleştiren ilk beyin benzeri bilgisayar olma özelliği taşıyor.

Söz konusu bilgisayara yapay zeka uygulamaları da yükleyen araştırmacılar, ürünün mantıksal çıkarım, içerik üretimi ve matematik problemi çözme gibi görevleri yerine getirebildiğini tespit etti.

Bilgisayar, makak maymununun beyin işlevlerini taklit edebiliyor.

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