Açık 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.06.2025 22:26

UAEA: İran'daki nükleer tesislerin dışında radyasyon sızıntısına dair bir rapor yok

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, ABD ve İsrail'in saldırdığı İran'daki nükleer tesislerin içerisinde bazı radyoaktif ve kimyasal salınım yaşandığını ancak tesis dışında radyasyon seviyelerinin artmadığını değerlendirdiklerini bildirdi.

UAEA: İran'daki nükleer tesislerin dışında radyasyon sızıntısına dair bir rapor yok

UAEA'dan yapılan paylaşıma göre, Grossi, İran'daki nükleer tesislerin durumuna ve İsrail ile İran arasındaki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grossi, "İran'daki durumla ilgili olarak bugün yapılan açıklamaları" memnuniyetle karşıladığını yineledi.

UAEA ile işbirliğini yeniden başlatmanın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin anlaşmazlığın çözüme kavuşturulmasında kilit bir önem taşıdığını ifade eden Grossi, UAEA müfettişlerinin çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

ABD'nin vurduğu İran nükleer tesisleri uydu fotoğraflarında
ABD'nin vurduğu İran nükleer tesisleri uydu fotoğraflarında

Grossi, "Bu saldırılar sırasında, uranyum dönüştürme ve zenginleştirme tesisleri de dahil İran'daki çeşitli nükleer tesislerde büyük hasar gördük. Değerlendirmemize göre, etkilenen tesislerin içinde nükleer malzeme (çoğunlukla farklı derecelerde zenginleştirilmiş uranyum) içeren bazı lokal radyoaktif ve kimyasal salınımlar yaşanmıştır ancak tesis dışında radyasyon seviyelerinin arttığına dair bir rapor bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

UAEA'nın, komşu ülkelerdeki nüfusa ve çevreye radyolojik bir etkinin olmadığı konusunda güvence verebileceğini aktaran Grossi, "Nükleer güvenlik açısından en önemlisi, İran'ın araştırma ve enerji reaktörlerinin hedef alınmamış olmasıdır." dedi.

Grossi, ABD'nin saldırıları sonrası 23 Haziran'da yapılan saldırılara ilişkin UAEA'nın, Fordo'daki nükleer tesisin yer altı kısmına yakın erişim yolu ve girişlerinden birinin vurulduğunu öngördüklerini belirtti.

UAEA Başkanı Grossi, Natanz'daki nükleer tesiste ise (uranyum) zenginleştirme ve depolama için kullanılan yeraltı kısımlarının üzerinde ABD'nin saldırılarından kaynaklanan iki delik tespit edildiğini, bunun da içeride kimyasal açıdan tehlikeye neden olabileceğini değerlendirdiklerini bildirdi.

ETİKETLER
İran İran Nükleer Kriz İsrail-İran çatışması ABD
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail Gazze'deki yardım dağıtım noktalarında 29 günde 516 Filistinliyi öldürdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:00
TBMM Başkanı Kurtulmuş, grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle bir araya geldi
22:59
ABD'de, İran'a saldırması nedeniyle Trump hakkında verilen azil tasarısı reddedildi
22:58
İsrail’de İran’ın misilleme saldırıları nedeniyle yaklaşık 39 bin hasar tazminat başvurusu yapıldı
22:51
Hamas: İşgalci İsrail, sözde yardım mekanizması ile Gazze’deki suçlarını artırdı
22:49
İran Cumhurbaşkanı: ABD ile meseleleri uluslararası çerçeve temelinde çözmeye hazırız
23:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderleri onuruna verilen yemeğe katıldı
Yayla göçü geleneği asırlardır sürüyor
Yayla göçü geleneği asırlardır sürüyor
FOTO FOKUS
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
Kassam keskin nişancısı, işgalci İsrail askerini böyle vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ