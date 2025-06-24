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Dünya
AA 24.06.2025 22:07

Endonezya'daki yanardağdan düşen ve 4 gün mahsur kalan dağcı ölü bulundu

Endonezya'daki bir yanardağdan yaklaşık 600 metre aşağıya düşen ve 4 gün boyunca orada mahsur kalan Brezilyalı dağcının cansız bedeninin bulunduğu duyuruldu.

Endonezya'daki yanardağdan düşen ve 4 gün mahsur kalan dağcı ölü bulundu

Endonezyalı yetkililer, 26 yaşındaki Brezilyalı dağcı Juliana Marins'in 21 Haziran'da Lombok Adasında bulunan yaklaşık 3 bin 730 metre yüksekliğindeki Rinjani Yanardağı'na tırmanmaya başladığını belirtti.

Rehber ve 5 turist ile birlikte tırmanış yapan Marins'in yaklaşık 600 metre aşağıya düşmesinin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başladı.

Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Muhammed Syafii, yaklaşık 4 gün süren zorlu arama çalışmaları sonucunda Marins’in cansız bedeninin termal kameralı drone yardımıyla krater yakınlarında bulunduğunu aktardı.

Syafii, Marins'in tam olarak ne zaman hayatını kaybettiğinin bilinmediğini kaydetti.

Kurtarma çalışmalarının hava ve arazi koşulları nedeniyle geciktiğini belirten Syafii, Marins'in naaşının yakınlardaki bir kamp alanına taşındığını bildirdi.

Brezilya'nın Cakarta Büyükelçiliği ise Endonezya hükümetini, Marins'in ailesine 26 yaşındaki dağcının hayatta olduğu, yiyecek ve içecek ulaştırıldığı gibi yanlış bilgiler vermekle suçladı.

Endonezya hükümeti henüz iddialara ilişkin bir açıklama yapmadı.

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