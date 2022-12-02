İtalya'da bulunan Grossi, La Repubblica gazetesine Ukrayna'daki nükleer emniyet ve güvenliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde çatışmalardan arındırılmış "nükleer güvenli bölge" oluşturulması için uzun süredir Moskova ve Kiev arasında görüşmeler yürüten Grossi, "Görevim mümkün olan en kısa sürede bir çözüm bulmak. Bu yılın sonuna kadar (uzlaşı sağlanmasını) umuyorum" dedi.

Grossi, olası bir nükleer felaketin yaşanmasını önlemeyi amaçladıklarını belirterek, hedeflerinin bu adım sonrasında taraflardan herhangi biri lehine "askeri bir durum meydana" getirmek olmadığını söyledi.

Taraflar arasında uzlaşı sağlanabilmesi için her iki ülkenin devlet başkanıyla görüşülebileceğini kaydeden Grossi, bu amaçla geçen ay Rus yetkililerle İstanbul'da bir araya gelmişti.