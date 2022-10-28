Grossi, UAEA'nın yedinci test için Kuzey Kore'nin hazırlıkları tespit ettiğini ancak bir atom patlamasının yakın olup olmadığına dair bir belirti olmadığını aktardı.

Kuzey Kore’den gelecek yeni bir nükleer denemenin büyük bir endişeye sebep olacağını belirten Grossi, "Herkes nefesini tutuyor. Daha ileri seviyede testler, cephaneliğin hazırlıklarını ve yapımını iyileştirdikleri anlamına geliyor. Bu yüzden bunu çok ama çok yakından takip ediyoruz" dedi.

Grossi, "Bunun olmayacağını umuyoruz ancak göstergeler ne yazık ki aksine işaret ediyor" diye konuştu.

Japonya, ABD ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları, 26 Ekim'de nükleer deneme yapması halinde, Kuzey Kore'ye "emsalsiz yanıt" verilmesi konusunda mutabık kalmıştı.

Pyongyang yönetimi, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi yaptı.