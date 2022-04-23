Haber Giriş: 23 Nisan 2022 Cumartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Twitter, iklim değişikliğine ilişkin bilimle çelişen reklamları yasaklıyor
[Fotoğraf:Reuters]
Sosyal medya şirketi Twitter, iklim değişikliği konusunda bilimsel mutabakatı reddeden reklamlara izin vermeyeceğini duyurdu.
Şirket, yeni politikası hakkındaki açıklamada, "Reklamlar, iklim krizi hakkındaki önemli söylemlerden uzaklaşmamalı" ifadesine yer verdi.
Açıklamada, Twitter'ın ilerleyen aylarda, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) de dahil olmak üzere, kullanıcılarının katıldığı iklim görüşmelerinde "güvenilir kaynak" sağlama noktasındaki planlaması hakkında daha fazla bilgi sağlayacağı belirtildi.
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