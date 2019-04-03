Sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Brexit'e dair sonucun yarından sonra ne olacağını bilmesek de sabırlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Even if, after today, we don’t know what the end result will be, let us be patient. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) 2 Nisan 2019

İngiltere Başbakanı May, İngiltere'nin Brexit konusunda kısa bir ertelemeye ihtiyaç olduğunu ve bu konudaki çıkmaza çözüm bulmak için ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn ile bir araya gelmek istediğini söyledi.

AB üyesi ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve May 10 Nisan'da Brexit zirvesi için Brüksel'de bir araya gelecek.

Brexit süreci

May'in Brexit anlaşması parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 3 kez reddedilmişti.

Milletvekillerinin girişimiyle yapılan bir dizi oylamada da parlamento hiçbir Brexit senaryosuna çoğunluk desteği vermemişti.

İngiltere'nin AB ile vardığı uzlaşmaya göre normalde 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit 12 Nisan'a ertelenmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ülke, Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini 29 Mart 2017'de işleterek, 2 yıl sürecek müzakere sürecini başlatmıştı.

Kaynak: AA