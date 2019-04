Sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından paylaşım yapan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Brexit'e dair sonucun yarından sonra ne olacağını bilmesek de sabırlı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

