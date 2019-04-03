Dünya
Malezya’daki dev hortum film sahnelerini aratmadı
03 Nisan 2019 Çarşamba 10:06 - Son Güncelleme 03 Nisan 2019 Çarşamba 10:08
Malezya’nın Penang Adası’nda çıkan ve yerleşim alanlarına kadar ilerleyen dev hortum yürekleri ağza getirdi.
Malezya'nın kuzeybatısında yer alan Penang eyaletine bağlı Penang Adası açıklarına çıkan hortum yaklaşık 15 dakika sürdü ve yerleşim alanlarının olduğu bölgede son buldu.
Hortumda çok sayıda evde maddi hasar meydana gelirken, hortum amatör kameralar tarafından kaydedildi.
Kaynak: DHA
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