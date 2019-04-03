ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, göçmen ailelerin hasta çocuklarını bir piyon olarak kullanıp sınırı geçmeye çalışmakla suçladı.

Fox News'te yer alan habere göre Nielsen, “Güney sınırımızdaki durum, krizden sistemin sona ermesine dönüşüyor. Başkanın da belirttiği gibi, bu ulusal bir acil durum. Sistem yıkılıyor. Gelecek ailelerin ve çocukların nüfusunu karşılayacak şekilde tasarlanmadı. Sonuç güvenlik felaketi olacak." dedi.

Bakan Nielsen, göçmen çocukların her zamankinden daha hasta geldiğini ve bu yolla ailelerin ABD'ye girmek için çocukları piyon olarak kullandığını iddia etti.

Nielsen’in bu açıklamaları yaptığı gün, Guatemala’daki yetkililer ABD Sınır Karakolunda gözaltındayken ölen 8 yaşındaki çocuk Felipe Gomez Alonzo’nun grip ve bakteriyel bir enfeksiyondan öldüğünü açıkladı.

Trump yönetiminden sınır kapatma açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün ABD-Meksika sınırını kapatmak için yüzde 100 hazır olduğunu söylemişti. Trump, "Meksika bunu yapmazsa ya da kongre ile duvar konusunda bir anlaşmaya varmazsak sınır kapatılacak. Yüzde 100 hazırız. Elbette, bunun ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi olacak. Ancak güvenlik daha önemli” açıklamasını yapmıştı.

"Belki de en iyi karar bu olur"

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders de Trump’ın bu sözlerinin tehdit olmadığını söylemiş, “Sınırın kapatılması ilk seçeneğimiz değil" ifadesini kullanan Sanders, "Belki de en iyi karar bu olur" demişti.

Kaynak: Fox News, Newsweek