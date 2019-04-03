Dün Hyperperallergic tarafından yayınlanan "Arkeologlar, dünyanın ilk ayrılık mektubunu keşfetti" başlıklı haber, 1 Nisan şakası çıktı.

Aralarında TRT Haber, Sputnik News, Habertürk, İnternethaber, Ta Nea, Arkeofili, Onedio, gibi internet sitelerinin de bulunduğu pek çok ulusal ve uluslararası medya ile bazı arkeoloji siteleri de haberi kullanarak trollendi.

Haberde, Babil kralı Nabonidus'un cariyesinden nasıl ayrıldığını gösteren bir tablet yazısına yer verilmişti.

Tablette, "Çocukluk arkadaşım Nisaba ile görüştüğünün haberi, Yukarı Fırat'tan bana ulaştı. En sevdiğim cariyelerimden biri olduğun için bu ihanetle mahvoldum. Keten şal ve sandaletlerini almak için ayın sonuna kadar vaktin var, yoksa onları ay tanrısının tapınağına bağışlayacağım." yazdığı iddia edilmişti.

Kaynak: TRT Haber