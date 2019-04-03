ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın göç akınıyla ilgili daha fazla sorumluluk üstlendiğini belirterek, konuyla ilgili açıklamalarını yumuşattı.

Trump, gerekirse güney sınırını kapatmaya hazır olduğunu ancak Meksika'nın son günlerde binlerce kişiyi yakaladığını ve eylemlerinin göçmenlik durumunda büyük bir fark yarattığını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise, Meksika'nın daha fazlasını yapmaya başladığını aktararak, "Ayrıca, daha fazla insanın sınırdan geçmelerini engellediklerini ve böylece ABD'ye giremediklerini gördük. Bu yüzden bu iki şey kesinlikle yardımcı oluyor ve devam ettiğini görmek istiyoruz" dedi.

Obrador zeytin dalı uzatmıştı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, güney sınırını kapatma ve Orta Amerika ülkelerine yardımları kesme tehdidinin ardından yaptığı açıklamada, Orta Amerikalı göçmenlerin ABD'ye akışının düzenlenmesine yardımcı olacaklarını ancak olayın arkasındaki temel nedenlerin ele alınması gerektiğini söylemişti.

ABD ile çatışmayacağını belirten Obrador, "Sevgi ve barışı tercih ederim" demişti.

Trump, Orta Amerika ülkelerine tepki göstermişti

ABD Başkanı Trump, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişindeki artış üzerine perşembe günü sosyal medya sitesi Twitter'dan tepki göstermişti.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Meksika, yasa dışı göçmenlerin ülkemize akışının durdurulmasına yardım etmek için hiçbir şey yapmıyor. Onların hepsi konuşuyor ve hiçbir eylemde bulunmuyorlar. Aynı şekilde Honduras, Guatemala ve El Salvador yıllardır paramızı alıyor ve hiçbir şey yapmıyor. Böyle kötü yasalar Demokratların umrunda değil. Güney sınırı kapanabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador ise Trump'ın bu açıklaması üzerine, yasa dışı göçün ABD ve Orta Amerika ülkeleri arasındaki en önemli mesele olduğunu belirterek, "Başkan Trump’ın konumuna saygı duyuyoruz ve yardım edeceğiz. Yani bu ABD'nin bir sorunu veya Orta Amerika ülkelerinin bir sorunu. Meksikalılara bağlı değil, hayır" diye konuşmuştu.

Kaynak: Reuters