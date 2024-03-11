Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhamedov'dan Erdoğan'a teşekkür

Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov, TRT Haber’in sorularını yanıtladı.

Berdimuhamedov'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye içinde ve dışında saygın, milyonlarca izleyicisi olan TRT Haber'de sizinle bu röportaj yapmak benim için zevktir. Türki devletlerin arasındaki ilişkiler ile ilgili bakış açısını geniş çapta ifade etme fırsatı veriyor.

Türk halklarının kökeni birdir. Bu durum, karşılıklı ilişkilerimize özel bir anlam katıyor. Bağımsız, egemen devletler olmamıza rağmen biz, uzun vadeli ortak hedef ve çıkarlarımızın olduğunu unutmuyoruz.

"TDT gelecek vaat eden bir uluslararası ortak"

Türk Devletleri Teşkilatı'nı, Türki ülkelerin arasında dostluk ilişkilerini, ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir organizasyon, gelecek vaat eden güvenilir bir uluslararası ortak olarak görüyorum.

Türkmenistan Milli Lideri Gurbanguli Berdimuhamedov: Türk Devletleri Teşkilatı'nı, Türki ülkelerin arasında dostluk ilişkilerini, ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan bir organizasyon, gelecek vaat eden güvenilir bir uluslararası ortak olarak görüyorum. pic.twitter.com/Rvxm4kbhPN — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 11, 2024

Aksakallar Konseyi de çok önemli bir yapı. Konsey halklarımız arasındaki ilişkileri destekliyor.

2024 yılına iyi göstergelerle geldik. Türkmenis'tan'ın girişimleri geniş çapta destekleniyor.

Berdimuhamedov'dan Erdoğan'a teşekkür

İkili ilişkilerimizin geliştirilmesine gösterdiği özen, hassasiyeti ve iş birliğimizin her alanda yaygınlaştırılmasına kişisel katkılarından dolayı, değerli kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım.

Türkmenistan Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda kendilerini (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) "Türkmen Halkının Fahri Aksakalı" ilan etmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk dünyasına hizmetlerinin teyidi niteliğindeydi.