Türkmenistan gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanı Berdimuhamedov, ülkesinin yurt dışındaki diplomatik temsilcilerinin de katıldığı Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Berdimuhamedov, Türkmenistan’ın dış politikasında Türkiye’nin geniş rolünün olduğunu vurgulayarak, “Bu ülke ile dostane ilişkilerimiz her yıl gelişiyor ve genişliyor. Stratejik ikili işbirliğimizi her alanda daha da geliştireceğiz” ifadesini kullandı.

Türkmenistan ile Türk Devletleri Teşkilatı arasındaki ilişkilerin etkin şekilde geliştirildiğine işaret eden Berdimuhamedov, “Ülkemiz geçen yılın kasım ayından itibaren organizasyona gözlemci düzeyinde katılıyor. Türkmenistan'da üst düzey toplantılar da dahil olmak üzere bu organizasyonun çeşitli etkinliklerinin düzenlenmesi için gerekli faaliyetlerin yürütülmesi önemlidir” diye konuştu.

Berdimuhamedov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ile işbirliğinin son yıllarda niteliksel olarak yeni bir boyuta ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkmenistan, TÜRKSOY’un programlarına aktif olarak katılmaktadır. Geçtiğimiz günlerde TÜRKSOY Daimi Konseyi’nin olağan toplantısında, 2024 yılının ünlü Türkmen düşünür ve şairi 'Mahtumkulu Firaki Yılı', antik ve tarihi Anev kentinin de '2024 yılı Türk dünyasının kültür başkenti' ilan edilmesi kararlaştırıldı. Önümüzdeki yıldan itibaren bu önemli etkinliklerin üst düzeyde düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi için TÜRKSOY ile birlikte ilgili hazırlıkların başlatılması gerekmektedir."