Çin'de yayımlanan bir araştırma, uzayda gizli yıldızların doğumundan ölümüne kadar olan gizemlerini ortaya çıkararak, Samanyolu'ndaki gök cisimlerinin doğuşunun ve uzayda madde döngüsünün anlaşılmasına yardımcı oldu.

Çin Bilimler Akademisine bağlı Ulusal Astronomik Gözlemevi'nden Han Cinlin liderliğindeki ekip, yaklaşık 44 bin radyo dalgalarındaki verileri inceledi.

Ekip, Samanyolu galaksisindeki bu zamana kadarki en geniş manyetik alanın özelliklerini tespit etmek için FAST'i kullanarak, Samanyolu'nun bir bölgesini taradı ve 2 süpernova patlamasının kalıntılarını tespit etti.

Araştırmada, uzayda bulunan hidrojen atomlarından oluşan gazın, soğuduktan sonra hidrojen moleküler bulutları oluşturarak, çekirdekte yeni nesil yıldızlar üretebildiği tespit edildi.

Söz konusu araştırmanın yazarlarından Han, yıldızların öldükten sonra patladığını ve çıkan gaz sonucu elementlerini uzaya saçtığını kaydetti.

Han, bu yıldızlardan bazılarının öldükten sonra süpernova kalıntıları bırakabileceğini ifade ederek, yeni gözlemlenen bulguları kullanarak Samanyolu'nda yeni keşifler yapacaklarını dile getirdi.

FAST, Ekim 2022'de, Samanyolu galaksisinden 20 kat daha büyük olan "evrendeki açık ara en büyük atom bulutunu" keşfetmişti.

Araştırma, 10 Kasım'da Science China dergisinde yayımlandı.

Radyo dalgalarını tespit için kullanılıyor

2016'da inşa edilen FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla ABD Porto Riko'da 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Radyo teleskopları, yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit etmek için kullanılıyor.