Türk-Amerikan ilişkileri son yıllarda sınamalarla karşı karşıya.

Türkiye, terörün küresel bir problem olduğunu, çözümün de küresel olması gerektiğini vurguluyor. Müttefik ülkelerden de terörle mücadelesine destek bekliyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Azerbaycan büyükelçisi Matthew Bryza, ilişkilerin normalleşmesi için en önemli adımın “YPG” konusu olduğunu söyledi:

"Türk-Amerikan ilişkilerinin normalleşmesindeki önemli gündem maddelerinden biri Amerika’nın YPG’yi desteklemeyi bırakması konusu kuşkusuz. Bunu yapmayı bırakması gerekiyor. Bu bir terör örgütü ve PKK’nın kolu. ABD, bazen makul görülmeyen politikalar yürütebiliyor. Suriye'nin kuzeyinde amerikan güçlerinin YPG’yle ortak olması gibi. Türkiye’ye zarar verici bencil politikalar yürütmek kötü bir politika. Amerika’nın Suriye’nin kuzeyinde YPG’ye aktif destek vermeyecek bir formül bulması gerekiyor."

"Tahıl anlaşması açlığı önledi"

Matthew Bryza, Türkiye’nin öneminin Rusya-Ukrayna Savaşında görüldüğünü de belirtti ve ara buluculuk çabalarının önemine değindi:

"Türk diplomasisi insanlık için çok büyük bir iş başardı, çünkü dünyanın güneyinde açlığı önledi. Ukrayna konusu türkiye’nin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Sadece ara buluculuk ya da tahıl krizi anlaşması bağlamında da değil. Ukrayna’ya önemli askeri teknik desteği ve politik desteği ile de bunu gördük. Bunlar çok önemli konular ve tabi enerji güvenliği de."

Haber: Sezen Ceceli Köse

Kamera: Deniz Kahraman