Türkiye 4 milyona yakın göçmene kapılarını açtı. Göçmenlerin yükünün paylaşılması için yaptığı çağrılar ise karşılık bulmadı.

2016 yılında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında varılan göçmen mutabakatıyla Ege'de düzensiz göç, yüzde 96 oranında azaltıldı.

Buna rağmen Avrupa Birliği Türkiye’ye verdiği sözü tutmadı.

6 milyar euroluk yardım taahhüdünün ise, ancak yarıya yakınını gerçekleştirdi.

Avrupa ülkeleri göçmenlere karşı insanlık dışı tutumlarıyla da tepki topluyor.

Yunanistan, kamplarda barınan 15 bin göçmeni “giriş-çıkış izinlerinin bulunmayacağı” gözaltı merkezlerine nakledeceğini açıkladı.

Yunanistan'da binlerce göçmen insanlık dışı şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Göç politikaları sertleşmeye başladı

Avrupa Birliği son dönemde göçmenleri durduracak sınır gücüne milyonlarca dolarlık harcama yaptı. Göçmen akınını engellemek için birçok ülke, sınırına duvar inşa etti.

Avrupa ülkeleri göç politikalarını da sertleştirmeye başladı.

Fransa, göçmenlerin sağlık hizmetinden yararlanmasını zorlaştırıp, nitelikli iş gücü için kota getirmeye hazırlanıyor.

Polonya, Macaristan ve Çekya gibi ülkeler ise, sınırlı sayıda olsa bile sığınmacı kabul etmeyi reddediyor.

Avrupa Birliği ülkeleri Akdeniz’de yardım gemilerinin kurtardığı göçmenleri kabul etmemek için de direniyor.

Kaynak: TRT Haber