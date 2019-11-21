İtalya'nın Messina kenti, sabaha karşı patlama sesiyle sarsıldı. Havai fişek fabrikasında 2 patlama meydana geldi.

Fabrika sahibinin eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Olayın nedeni ise henüz netleşmedi. Ancak, işçilerin kaynak yaptığı bölümde sıçrayan kıvılcımların fişeklerin patlamasına yol açtığı tahmin ediliyor.

Patlama, 10 yıldır işletilen fabrikadaki ilk kaza değil.

Yetkililer, 2000 yılından bu yana fabrikada 68 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaynak: TRT Haber