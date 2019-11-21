Dünya
İtalya'da havai fişek fabrikasında patlama21 Kasım 2019 Perşembe 12:38 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 12:42
İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki bir havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. İşçilerin kaynak yaptığı bölümde gerçekleşen patlamada, 5 kişi hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: Rai Radio1/Twitter]
İtalya'nın Messina kenti, sabaha karşı patlama sesiyle sarsıldı. Havai fişek fabrikasında 2 patlama meydana geldi.
Fabrika sahibinin eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Olayın nedeni ise henüz netleşmedi. Ancak, işçilerin kaynak yaptığı bölümde sıçrayan kıvılcımların fişeklerin patlamasına yol açtığı tahmin ediliyor.
Patlama, 10 yıldır işletilen fabrikadaki ilk kaza değil.
Yetkililer, 2000 yılından bu yana fabrikada 68 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: TRT Haber
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