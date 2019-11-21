İngiltere kraliyet ailesinde yeni skandal21 Kasım 2019 Perşembe 12:32 - Son Güncelleme 21 Kasım 2019 Perşembe 12:37
İngiltere'de kraliyet skandalı yaşanıyor. Tahtın beşinci varisi Prens Andrew kamu görevlerinden çekildiğini açıkladı. Andrew, bu kararı, fuhuş ağı oluşturma suçuyla tutuklanan iş insanı Jeffrey Epstein ile irtibatının ortaya çıkması sonrası aldı.
İngiltere, kraliyet ailesindeki yeni bir skandal ile çalkalanıyor.
Kraliçe Elizabeth'in üçüncü çocuğu Prens Andrew kamu görevlerinden ayrıldığını açıkladı.
York Dükü Andrew, taciz amaçlı insan kaçakçılığı yapma ve fuhuş ağı oluşturma suçuyla tutuklanan iş adamı Jeffrey Epstein ile irtibatı nedeniyle baskı altındaydı.
Baskılara dayanamadı, kamu görevlerinden çekildi.
Prens, Epstein’ın kurbanlarına "sempati duyduğunu" ve polise "yardım etmeye istekli" olduğunu ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde BBC’ye verdiği mülakatta Prens, Epstein ile arkadaş olduğunu ve bundan pişmanlık duymadığını söylemişti.
Mülakatın ardından Prens'in vakfı için mali destek veren birçok büyük şirket ve kuruluş, desteğini çektiğini açıklamıştı.
Kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunma ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklanan Epstein, ağustos ayında hücresinde ölü bulunmuştu.
Kaynak: TRT Haber