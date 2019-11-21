İngiltere, kraliyet ailesindeki yeni bir skandal ile çalkalanıyor.

Kraliçe Elizabeth'in üçüncü çocuğu Prens Andrew kamu görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

York Dükü Andrew, taciz amaçlı insan kaçakçılığı yapma ve fuhuş ağı oluşturma suçuyla tutuklanan iş adamı Jeffrey Epstein ile irtibatı nedeniyle baskı altındaydı.

Baskılara dayanamadı, kamu görevlerinden çekildi.

Prens, Epstein’ın kurbanlarına "sempati duyduğunu" ve polise "yardım etmeye istekli" olduğunu ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde BBC’ye verdiği mülakatta Prens, Epstein ile arkadaş olduğunu ve bundan pişmanlık duymadığını söylemişti.

Mülakatın ardından Prens'in vakfı için mali destek veren birçok büyük şirket ve kuruluş, desteğini çektiğini açıklamıştı.

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismarda bulunma ve fuhuş ağı oluşturma suçundan tutuklanan Epstein, ağustos ayında hücresinde ölü bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber