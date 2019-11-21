Yonhap ajansına göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in gelecek hafta Busan kentinde düzenlenmesi planlanan iki günlük Güney Kore-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) özel zirvesi için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a şahsi mektup gönderdi ancak Kuzey Kore, liderinin bu etkinliğe katılması için herhangi bir sebep bulamadı.

Kuzey Kore lideri Kim'in, Güney Kore'deki zirveye katılmayacağının belirtildiği haberde, "Güney tarafının güven ve samimiyeti için minnettarız ancak Devlet İşleri Komisyonu Başkanı Kim Jong-un'un Busan'ı ziyaret etmesi için uygun sebep bulamamamızı anlayacaklarını ümit ediyoruz" ifadesine yer verildi.

KCNA, Güney Kore'yi, Koreler arası işleri çözmeye çalışırken dışarıdan yardıma başvurmakla ve iki ülke arasında geçen sene varılan anlaşmaları yerine getirmemekle suçladı.

Moon ve Kim, 2018'in nisan ve mayısında iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde, geçen yıl da eylülde Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı.

Kaynak: AA