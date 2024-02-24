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Dünya
TRT Haber 24.02.2024 16:13

Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağı KAAN'a dış basında büyük ilgi var

Özellikle Asya ülkelerinde KAAN'a ilişkin haberler dikkatleri çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağına övgüler yağdırıyor.

Türkiye’nin yerli ve milli savaş uçağı KAAN'a dış basında büyük ilgi var

Japon ANN haber kanalının KAAN'la ilgili haber büyük ilgi gördü.

Japon sosyal medya kullanıcılarının yorumları da dikkati çekti.
Yorumlarda, "Türkiye bağımsızlık bilinciyle İngiltere gibi ülkelerden daha güçlü hale geldi.", "Türkiye'yi küçümsemeyin, onlar yeniden yükselme yolundalar.", "Türkiye'nin teknolojik kapasitesi muhteşem." gibi ifadeler yer aldı.

Çin televizyonları da, Kaan’ın ilk uçuşuna ekranlarında yer verdi.

Şanhay Televizyonu, haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye beşinci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilip üretilen, iki turbo fan motorla donatılmış, hava ve kara muharebe kabiliyetine sahip Kaan savaş uçağı, Türkiye'nin mevcut F-16 savaş uçaklarının yerini alabilecek." sözlerine yer verdi.

Milli Muharip Uçak KAAN'ın F-16 uçağının yerini alması ve yurt dışına ihraç edilmesi planlanıyor.

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KAAN Japonya
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