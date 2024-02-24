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Dünya
AA 24.02.2024 14:21

Macron ve Biden, Gazze'ye insani yardımın acil ulaştırılması gerektiğini ifade etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'ye insani yardımın acil ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Macron ve Biden, Gazze'ye insani yardımın acil ulaştırılması gerektiğini ifade etti
[Fotograf: AFP]

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron ve Biden, telefonda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı.

Macron ve Biden, görüşmede, bölge halkının önemli ihtiyaçları doğrultusunda Gazze'ye insani yardımın acil ulaştırılması gerektiğini ifade ederek, bölgesel bir çatışmayı önleme konusunda kararlı olduklarını kaydetti.

İki lider, bölgedeki esirlerin serbest bırakılması için bir anlaşmaya varılmasının önemli olduğuna değinerek bunun, bölgedeki çatışmaların son bulmasını ve gerginliğin azalmasını sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'in, Refah kentine saldırılarına karşı olduğunu ve Gazze'de ateşkes sağlanması gerektiğini ifade etti.

Görüşmede, Ukrayna'daki durum ve Ukrayna-Rusya Savaşı da ele alındı.

İki lider, Rusya'nın bu savaşta başarısız olması için Ukrayna'ya yönelik desteklerini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Macron, görüşmede, 26 Şubat'ta Paris'te farklı ülkelerin liderleri ve bakanlarıyla düzenleyeceği Ukrayna'ya Destek Konferansı'nın amaçları hakkında Biden'ı bilgilendirdi.

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