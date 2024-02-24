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Dünya
AA 24.02.2024 13:18

İran, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füzeler gönderdiğine dair iddiayı yalanladı

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, Reuters haber ajansının "İran'ın Rusya'ya balistik füze tedarik ettiği" yönündeki iddiasına X sosyal medya platformu üzerinden cevap verdi.

İran, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya balistik füzeler gönderdiğine dair iddiayı yalanladı
[Fotograf: AA]

Açıklamada, "Balistik füze satışlarına ilişkin herhangi bir yasal kısıtlama olmamasına rağmen İran ahlaki olarak Rusya-Ukrayna çatışması sırasında savaşı körüklememek için silah ticaretinden kaçınmakla yükümlüdür ve bu, İran'ın uluslararası hukuka ve BM Antlaşmasına bağlılığından kaynaklanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Reuters'in isimleri açıklanmayan İranlı yetkililere dayandırdığı 21 Şubat'taki haberinde, İran'ın Rusya'ya yaklaşık 400 balistik füze tedarik ettiği öne sürülmüştü.

ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu iddiayı teyit edemediklerini ancak İran'ın Rusya'ya olası balistik füze tedarikine "uluslararası toplumun tepkisinin hızlı ve sert olacağını" söylemişti.

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