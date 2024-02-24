Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.02.2024 15:07

Avustralya, Rusya'ya destek verdiği gerekçesiyle 37 kuruluşa daha yaptırım uyguladığını açıkladı

Avustralya, ikinci yılını geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Moskova'ya destek verdiği gerekçesiyle 37 kuruluşu yaptırım listesine eklerken 55 kişiye daha seyahat kısıtlaması getirdi.

Avustralya, Rusya'ya destek verdiği gerekçesiyle 37 kuruluşa daha yaptırım uyguladığını açıkladı
[Fotograf: AA]

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts, konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yaptı.

İkinci yılını tamamlayan savaşta Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar listesine, Moskova'ya destek verdiği gerekçesiyle 37 yeni kuruluşun alındığı bildirilen açıklamada, 55 kişiye de seyahat kısıtlaması getirildiği belirtildi.

Açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesinin, geçen yıl, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında Ukrayna'da "savaş suçu" işledikleri gerekçesiyle yakalama kararı çıkarması, yaptırımların kapsamının genişletilmesine gerekçe gösterildi.

Yaptırımların, Rusya'nın savunma, enerji, medya ve madencilik sektörü ile Belarus, İran ve Kuzey Kore'deki tedarik ağını hedef aldığı ifade edilen açıklamada, böylelikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından beri Avustralya'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırım sayısının 1200'e ulaştığı kaydedildi.

ETİKETLER
Avustralya Rusya
Sıradaki Haber
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:03
"Kafes-44" operasyonunda 23 şüpheli tutuklandı
14:58
Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
14:52
Ankara ve Aksaray'daki uyuşturucu operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
14:34
Bakan Özhaseki: Memleket meselesinde hepimiz bir olmalıyız
14:30
Bakan Tunç: Uyuşturucuyla mücadelede sonuna kadar kararlıyız
14:25
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yaz aylarında ziyarete açılacak
Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası yaz aylarında ziyarete açılacak
FOTO FOKUS
İspanya'da 14 katlı binada yangın: 10 kişi öldü
İspanya'da 14 katlı binada yangın: 10 kişi öldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ