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Dünya
AA 24.02.2024 14:23

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında 2 çocuk ve bir gazetecinin bulunduğu 20 Filistinliyi daha gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs kentindeki baskınlarına devam ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın El Halil, Beytüllahim, Ramallah, Nablus ve Cenin kentlerinde düzenlediği baskınlarda aralarında Sami es-Sai adında bir gazeteci, iki çocuk ile eski tutukluların da olduğu 20 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 7 bin 210'a yükseldi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs'teki baskınlarda Filistinlileri darbettiği ve gözaltına alınanların ailelerini tehdit ettiği aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin aynı zamanda Filistinlilerin evlerine ve araçlarına da zarar verdiği kaydedildi.

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