Türkiye'nin Trump tepkisi ABD basınında ses getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter adresinden skandal bir çağrıda bulunarak, Amerikalı rahip Brunson’un serbest bırakılmasını aksi halde Türkiye'ye yaptırımlarda bulunulacağını söyledi.

The United States will impose large sanctions on Turkey for their long time detainment of Pastor Andrew Brunson, a great Christian, family man and wonderful human being. He is suffering greatly. This innocent man of faith should be released immediately! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 Temmuz 2018

Trump'ın Türk yargısına müdahale etmeye çalışma girişimine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sert tepkisi ABD basınında geniş yer buldu.

Aralarında The New York Times, Washington Post, Bloomberg ve NBC'nin de bulunduğu ABD'nin önde gelen medyaları, Ankara'dan Washington'a gelen tepkileri son dakika duyurdu.

"Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alınamaz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek Türkiye'ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir." açıklamasında bulunmuştu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur” demişti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Trump'ın Brunson açıklamalarına tepki göstererek, "Kimse Türkiye'ye dayatmada bulunamaz. Hiç kimsenin tehdidine müsamaha edemeyiz." açıklamasında buluınmuştu.

Kaynak: TRT Haber