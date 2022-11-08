Türkiye yardıma muhtaç ülkeler için devreye girdi, Rusya tahıl anlaşmasına geri döndü.

Gelişme, halihazırda gıda krizini derinden hisseden Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde sevinçle karşılandı.

TRT mikrofonlarına konuşanlar, Türkiye'nin, ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduğuna dikkati çekti.

Etiyopya'dan Werkatesh Mebrati, "Türkiye sadece Etiyopya ile değil, Afrika ile de seçkin ilişkilere sahip. Büyük ölçüde gelişmiş ve öncü bir rolü var. Barışı zorluyor ve Somali, Cibuti gibi ihtiyaç sahibi ülkelere yardımların ulaşmasını kolaylaştırıyor. Buradan Türkiye'nin kıtadaki olumlu rolünün önemi anlaşılabilir." ifadelerini kullandı.

Yemen'den Muhammed Elsarabi ise, "Sivil toplum kuruluşlarından daha çok, Türkiye, Arap ve Müslüman ülkelerin yanında oldu." dedi.

Tahılın özellikle ücretsiz temin edilmesi, açlığın pençesindeki bazı Afrika ülkeleri için kritik önemde.

Zira Doğu Afrika'da en az 5,5 milyon çocuk yetersiz beslenme ile karşı karşıya.