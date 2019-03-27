İtalyan basını, El Hiblu 1 adlı geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurdu. Geminin Türkiye'den hareket ettiği bildirildi.

Palau bayrağı taşıyan tankerin 2015 yılında Türk bir firma tarafından satıldığı ve gemide Türk mürettebatın da bulunduğu gelen bilgiler arasında.

İtalya İçişleri Bakanı Metteo Salvini'nin yaptığı açıklamaya göre, gemi mürettebatı Libya açıklarında kurtartığı göçmenleri Trablus limanına bırakmak istedi ancak Libya'ya dönmek istemeyen göçmenler geminin kontrolünü ele geçirdi.

Geminin kaçırıldığı Malta Ordusu tarafından da doğrulandı. Yaşananların "bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" olduğunu söyleyen Salvini, geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliğine harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Salvini ayrıca, geminin İtalyan limanlarına yanaşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Libya Sahil Güvenliği gemiye ulaştı. Göçmenler tarafından kaçırılan ve içinde Türk mürettebat bulunan gemi Tripoli Limanı’na çekiliyor.

Kaynak: TRT Haber, Reuters