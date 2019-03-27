Rusya, Venezuela'ya asker göndererek ABD ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Venezuela basını, 100 asker ve 35 tonluk tıbbi gereç taşıyan 2 Rus kargo uçağının başkent Karakas'a ulaştığını bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı da haberi doğruladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus askerlerinin iki ülke arasındaki anlaşma gereği Venezuela'da olduğunu söyledi.

Rusya'nın bu adımına tepki ABD Başkanı Donald Trump'tan geldi. Trump, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales'i Beyaz Saray'da ağırladı.

Burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerektiğini söyledi. Trump, Rusya'yı Venezuela'dan çıkartmak için tüm seçeneklerin açık olduğunu da belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da, Rusya'nın adımını kınayarak, "durumu gerginleştirecek pervasız bir girişim" ifadesini kullandı.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Kaynak: Reuters, AA