Edinilen bilgiye göre, 22 Mart'ta Tuzla'dan hareket eden Palau Bayraklı 52 metre boyundaki "Elgiblu 1" isimli tanker Libya açıklarında hızlı bot kullanan korsanlar tarafından ele geçirildi.

6 personeli bulunan geminin kaptanının Türk, 4 personelin Hintli, 1 personelin ise Libyalı olduğu öğrenildi.

Libya Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir savaş gemisi kaçırılan gemiye müdehale için harekete geçti.

Libya Sahil Güvenliği gemiye ulaştı. Göçmenler tarafından kaçırılan gemi Tripoli Limanı’na çekiliyor.

2015'te Türk firması tarafından satıldı

Palau bayrağı taşıyan tankerin 2015 yılında Türk bir firma tarafından satıldığı gelen bilgiler arasında.

İtalya İçişleri Bakanından açıklama

İtalya İçişleri Bakanı Metteo Salvini'nin yaptığı açıklamaya göre, gemi mürettebatı Libya açıklarında kurtartığı göçmenleri Trablus limanına bırakmak istedi ancak Libya'ya dönmek istemeyen göçmenler geminin kontrolünü ele geçirdi.

Geminin kaçırıldığı Malta Ordusu tarafından da doğrulandı. Yaşananların "bir kurtarma operasyonu değil, artık bir korsanlık faaliyeti" olduğunu söyleyen Salvini, geminin kurtarılması için Libya Sahil Güvenliğine harekete geçmesi çağrısında bulundu.

Salvini ayrıca, geminin İtalyan limanlarına yanaşmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini belirtti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters