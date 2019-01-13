Türkiye Maarif Vakfı, Asya ve Afrika'da eğitime muhtaç çocuklara ulaşmayı görev edindi. 5 yıl önce açılan Afganistan'ın Akça kasabasındaki Habibe Kadiri Kız Lisesi son iki 2 yıldır Maarif Vakfı bünyesinde hizmet veriyor. Geçtiğimiz günlerde o lisenin mezuniyet töreni kutlamaları vardı. TRT Haber Afganistan'ın zorlu şartlarını aşarak eğitimlerini tamamlayan geçlerin mezuniyet törenini yerinde izledi.

Okul Afganistan'da güvenlik riskinin en fazla olduğu bölgelerden birinde eğitim veriyor.

Afganistan ile Türkiye arasında gönül köprüsü

Okulun varlığı kız çocuklarının geleceği için hayati öneme sahip. Okulda öğrenci olan gençler ise Türkiye'ye minnettarlıklarını her seferinde dile getiriyor.

Türkiye Maarif Vakfı Okulları, Afganistan'daki 9 okulu ile gönül köprüleri inşa ediyor. O köprüler sayesinde bugün Afganistan'da Türkiye için atan kalpler var.

Gençler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye'ye dualarıyla destek oldular.

Ebeveynler Türkiye'nin sağladığı eğitim imkanlarından memnun

Akça Habibe Kadiri Kız Lisesi 5. mezunlarını coşkulu bir törenle uğurladı. Terör tehdidi alınan önlemler sayesinde törene gölge düşürmedi.

Öğrencileri bu mutlu günlerinde Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Seçkin Alpay da yalnız bırakmadı.

Çocuklar, mezuniyetle beraber daha büyük hedeflere yol almaya hazırlanıyorlar. Ebeveynler de Türkiye'nin sağladığı bu fırsat sayesinde çocuklarının geleceğine güvenle bakıyor.

Haber: Enes Polat

Kamera: Mustafa Tunç