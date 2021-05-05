Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Müslüman, Hristiyan ve Yahudi temsilcilerine iftar verdi.

"Nefret ve bağnazlığa karşı yan yana durabilmeliyiz"

Büyükelçilik konutunda düzenlenen iftarda konuşan Mercan, "Dünyanın neresinde olursa olsun, nefret ve bağnazlığa karşı bir arada ve yan yana durabilmeliyiz" dedi.

Farklı dinlerin temsilcileri Türkiye’den övgüyle bahsetti.

"Bize evini açan Müslümanlara müteşekkiriz"

Apolistik Nuncio Başpiskoposu Christophe Pierre, "Bize evini açan Müslümanlara müteşekkiriz. İnandıkları şeyi paylaştılar. Hepimiz tek Tanrı'ya inanıyoruz. Bu sebeple birbirimizi kardeş görüyoruz" dedi.

"Bu kardeşlik ruhu her yerde kendini göstermeli"



İslam ülkelerindeki haham ittifakının Başkanı Mendy Chitrik de, Türkiye’nin dinler tarihindeki önemini hatırlattı.

"Bildiğiniz gibi Türkiye dinlerin beşiği. Biz Avraham deriz, siz İbrahim Aleyhisselam dersiniz. O Harranlı. Orası dinin başladığı yer. Büyükelçinin evindeki bu kardeşlik ruhu her yerde kendini göstermeli."

"Ramazan bizi ortak kimliğimize götürür"

Washington bölgesi Muhammed Camii İmamı Talib Shareef de ortak değerlere vurgu yaptı.

Shareef, "Büyükelçiyi ilk etkinliğinde farklı bir kökenden insanları iftarda bir araya getirdiği için alkışlıyorum. Ramazan bizi ortak kimliğimize götürür" dedi.

İftar programına Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Elin Suleymanov da onur konuğu olarak katıldı.