Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trump'ın damadı İsrail ve Arap ülkelerinin normalleşmesi için yeni grup kurdu
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, İsrail ve bu ülke ile normalleşme anlaşması imzalayan 4 Arap ülkesi arasındaki ilişkileri desteklemek için grup kurduğunu açıkladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, kendisinin ara buluculuğunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Sudan ve Fas arasında imzalanan Abraham Sözleşmeleri'nin adını yeni kurduğu gruba verdi.
"Abraham Sözleşmeleri Barış Enstitüsü" ismi verilen gruptan yapılan açıklamada, İsrail ile geçen yıl söz konusu 4 Arap ülkesi arasında imzalanan anlaşmalar ve bu ülkeler arasındaki ilişkilerin desteklenmesi için çalışacakları vurgulandı.
Söz konusu gruba Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz'in yanı sıra ABD'nin eski Bahreyn, BAE ve İsrail büyükelçilerinin de katılacağı ifade edildi.
Etiketler: BAE Donald Trump İsrail
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