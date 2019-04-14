Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) iş birliğinde Yargıtay Başsavcılığı ile Filistin Başsavcılığı tarafından ortak düzenlenen "Soruşturmanın Gereklilikleri ve İnsan Hakları Bağlamında Dijital Deliller" konulu konferans sona erdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde perşembe günü başlayan ve bugün de son oturumları yapılan konferans, "Soruşturmanın Gereklilikleri ve İnsan Hakları Bağlamında Dijital Deliller" konulu ortak sonuç beyannamesi okunarak son buldu.

Konferansın bu sabah başlayan "Sahte Dijital Delillerle Mücadele ve İnsan Haklarını Koruma" konulu oturumunda, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Volkan Dülger, öğleden sonra gerçekleştirilen "Dijital Delillerin Güvenirliğini Korumada Uluslararası İş Birliğinin Güçlendirilmesi" konulu son oturumunda ise Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Sınar birer tebliğ sundu.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca'nın da hazır bulunduğu salonda, konferansın sonuç beyannamesini okuyan Filistin Devlet Başsavcısı Ekrem el-Hatib, konferansı himayelerinden dolayı Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

İş birliğinden dolayı Türk Yargıtayına ve konferansa sponsorluk yapan TİKA'ya ayrıca teşekkür eden Hatib, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nden Filistin yargı heyetlerinin katılamadığını üzüntüyle belirterek, sonuç beyannamesinin bentlerini okudu.

"Uluslararası iş birliğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır"

Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ise konferansta yaptığı konuşmada, teknoloji sayesinde dünyanın küçük bir köy haline geldiğine işaret ederek, "Siber suçlarla mücadelede, etkin soruşturmak ve kovuşturmak, sanıkları cezalandırmak ve mağduriyetleri gidermek için dijital delillerin elde edilmesinde, uluslararası iş birliğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır" dedi.

Sadece adli yardımlaşmayla sorunun çözülemeyeceğine vurgu yapan Akarca, "Suçun takibi, suçlunun yakalanması için gerçekten bütün dünyadaki savcılık teşkilatları ve polis teşkilatları arasındaki yaygın ve anlık iş birliğine ihtiyaç duyulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Akarca, siber suçlarla mücadelede iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Siber suçlar ve siber terörizmden söz edildiğinde, şüphelinin başka bir ülkede, suçun başka bir yerde, suç delili olan dijital delilin ise başka yerde olması, bu alandaki iş birliğini zorunlu kılmaktadır" şeklinde konuştu.

Konferans boyunca uzmanların, ülkelerindeki uygulamalarından örnekler verdiğini belirten Akarca, konferansın, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması konusunda çok büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Akarca, Kudüs ve Beytullahim kentlerine yaptıkları ziyaretlerin, hatıralarında ve hafızlarında çok derin bir yer edindiğini belirterek, Filistin kültürünü ve coğrafyasını yakından tanımaktan memnun olduklarını kaydetti.

"Filistin'deki bazı kanunların değiştirilmesi konusunda tavsiyeler aldık"

Konferansın sonunda açıklamalarda bulunan Filistin Başsavcısı Hatib de konferansa 22 ülkeden 600'ü aşkın uzmanın katıldığına dikkati çekerek, Filistin Başsavcılığının konferans boyunca katılımcı ülkelerin yargı erkleriyle tecrübelerini paylaştığını söyledi.

Konferansın sonunda Filistin'deki bazı kanunların değiştirilmesi konusunda tavsiyeler aldıklarını belirten Hatib, katılımcı ülke hukukçularının ayrıca siber suçların kovuşturulması konusunda savcılık ile güvenlik birimlerinin iş birliğini güçlendirici tavsiyelerde bulunduğunu dile getirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Akarca da konferansın son derece başarılı geçtiğini ifade ederek, "Hukuki görüş alışverişinde bulunuldu ve ülkeler kendi tecrübelerini aktarma fırsatı buldular" dedi.

"Filistin'in içinde bulunduğu sıkıntılı konumu daha yakından gördük"

Filistin'de böylesi bir konferansın düzenlenmesinin önemine dikkati çeken Akarca, konferansın hukuk adına umut verici olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bu çerçevede Filistin Başsavcılığı ile Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında hukuk alanında yapılan bu konferansın tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum. Zira her iki ülke arasında hükümetler, halklar ve devlet başkanlarımız arasında zaten çok önemli yakın bir temas bulunmaktadır. Biz hukukçular da burada bulunmak suretiyle Filistin halkının içinde bulunduğu sıkıntılı konumu daha yakından görme fırsatı bulduk."

Yargıtay Başkanı Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Akarca ve beraberlerindeki heyet, dün Filistin Devlet Başkanı Abbas tarafından Ramallah'taki Başkanlık Sarayı'nda kabul edilmişti.

Ramallah'ta 11-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen konferansta, teknolojik gelişmelere paralel olarak tüm dünyada hızla yayılan, ceza ve adalet sistemleri için büyük bir sorun haline gelmiş olan "siber suçlara ilişkin dijital delillerin mahkemeye sunulması, bu bağlamda özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması gibi insan hakları sorunları, delillerin hukuka uygun yöntemlerle ve uluslararası ilkelere uygun olarak toplanıp kullanılmasına ilişkin prensipler, sahte dijital delillere yaklaşım, dijital delillerin kullanılmasında çocuklar ve ailenin korunması, uluslararası iş birliğinin önemi, dijital delillerin güvenilirliği" gibi konular ele alındı.

Kaynak: AA