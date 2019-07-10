Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı bursuyla Türkiye'de okuyan Boşnak öğrenciler ve Bosna Hersek’te okuyan Türk öğrenciler ortak projede buluştu.

YTB Başkanı Abdullah Eren projeye katılan öğrencilerle Saraybosna'da bir araya geldi.

Eren, “Eğitim ve eğitim seferberliği toplumları birbirine yakınlaştıran bilhassa gençlerin zihnen anlam dünyalarını birbirine yakınlaştırmasında önemli bir unsur. Dolayısıyla sizler aynı dili konuşan, benzer şeyleri düşünen ve geleceği beraber kurgulayacak olan nesilsiniz.” dedi.

Öğrenciler, kültür alışverişinden memnun.

Ortak proje ile iki ülke öğrencilerinin sosyal ve kültürel akrabalık bağlarının geliştirmesi amaçlanıyor.

Kaynak: TRT Haber