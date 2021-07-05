Türk SİHA'ları Fransa gündeminde
Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları Avrupa'nın yakın takibinde. Fransa Senatosu Savunma Komitesi tarafından hazırlanan raporda, Türk İHA ve SİHA'ları örnek gösterildi.
Türk SİHA'larının başarısı Avrupa gündeminden düşmüyor. SİHA'lar bu kez Fransa Senatosu'nda örnek gösterildi.
Ayrıca, Fransız silahlı kuvvetlerinin 2025'e kadar binlerce insansız hava aracına sahip olmayı hedeflediği belirtildi.
"Fransa, İHA filosunu genişletmeli"
Gazetedeki habere göre raporda, Fransa'nın İHA filosunu zorunlu olarak genişletmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının başarısına değinildi.
Türk İHA ve SİHA'larının geçen sene sadece Dağlık Karabağ'da değil, Suriye'nin kuzeyinde ve 2019'da Libya'daki çatışmalar sırasında da kullanıldığı hatırlatıldı.
Ayrıca, İsrail ve Çin gibi Türkiye'nin de İHA'ların büyük ölçekli üretimine ve ihracatına başladığına dikkat çekildi.