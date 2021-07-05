ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 14.45'te Ayn-el Esed üssüne 3 roketle saldırı düzenlendi. Roketler üssün çevresine düştü. Herhangi bir yaralanma ve hasar yok." ifadesini kullandı.

Marotto, saldırının kimler tarafından yapıldığına veya karşılık verilip verilmediğine ilişkin bilgi aktarmadı.