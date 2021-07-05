Haber Giriş: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı
[Grafik: TRT Haber]
ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Irak'taki Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 14.45'te Ayn-el Esed üssüne 3 roketle saldırı düzenlendi. Roketler üssün çevresine düştü. Herhangi bir yaralanma ve hasar yok." ifadesini kullandı.
Marotto, saldırının kimler tarafından yapıldığına veya karşılık verilip verilmediğine ilişkin bilgi aktarmadı.
Etiketler: Irak
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