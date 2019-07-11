Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi'nden esinlenerek yola çıkan öğrenciler, geri dönüşümü zor veya mümkün olmayan birçok ambalajlı ürünün yeniden dönüştürülebilir olmasına önem gösterdi.

Proje kapsamında okul kantininde cam kase ve şişe içerisinde öğrencilerin kendi hazırladıkları ürünlerin satılması sağlanıyor.

Türkiye'de, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde düzenlenen yarışmada paketli ürün kullanımını azaltarak sıfır atık hayat tarzının benimsetilmesinin hedeflendiği projeyle birinci olan öğrenciler, ABD'deki Massachusetts Üniversitesinde 4-9 Haziran tarihlerinde yapılan yarışmaya katılma hakkı kazandı.

Yarışmaya yaklaşık bir yıl hazırlanan öğrenciler, 33 ülke arasında üçüncülük ödülüyle yurda dönerek elde ettikleri başarının mutluluğunu yaşıyor.

Bornova Koleji Müdür Yardımcısı ve Proje Koordinatörü Şebnem Şen Aksoy, toplumsal sorunları çözme alanında yarışmalara iki takım olarak hazırlandıklarını, 5. sınıflardan oluşan takımlarının sulu yemek israflarını önlemeye çalıştığını, 6-7. sınıflardan oluşan takımlarının ise paketli ürün kullanımını azaltarak sıfır atık konusunda çalıştığını anlattı.

Okullarından iki takımın da Türkiye'deki yarışmada birinci olduğunu belirten Aksoy, "Daha sonra ABD'de ülkemizi temsil ettik. Yaklaşık 33 ülkenin katıldığı, 2 bin 500 öğrencinin yarıştığı Massachusetts Üniversitesinde yapılan yarışmada ülkemizi ve okulumuzu temsil ettik. 11 kişiden oluşan junior takımımız derece alamadı ama 8 öğrencimizin bulunduğu middle takımımız dünya 3'üncüsü oldu." dedi.

"Öğrencilerimizi bilinçlendirmeye çalıştık"

Ülke birincilerinin ABD'ye giderek küresel sorunları ve toplumsal sorunları çözme, senaryo yazma gibi alanlarda yarıştıklarını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Biz öncelikle okulumuzda bir sorun belirledik. Daha sonra da bu sorunu çözmeye çalıştık. Yemek ve su israfını junior takımımız çalıştı, middle takımımız da paketli ürün kullanımının azaltılması ve sıfır atık konusunu okulumuzun bir problemi olarak belirledi. Sıfır atık konusunu biz iki etapta inceledik. Birincisi, çevreye zararları diğeri ise paketli ürünlerin içerisindeki kimyasal maddenin insan sağlığı üzerinde etkileri. Ciddi anlamda bu konuda dünyada yapılan çalışmalar var. Bizler de bu çalışmaların bir parçası olmak istedik. Dolayısıyla öğrencilerimizi bilinçlendirmeye çalıştık. Amerika'da elde ettiğimiz başarıyla da dünya üçüncüsü olup ülkemizi gururla temsil ettik."

Paketli gıdaların yerini cam tabak ve şişelerdeki ürünler aldı

Bornova Koleji 7. sınıf öğrencisi Nisa Deren Doğan, elde ettikleri bu başarıdan dolayı arkadaşları gibi kendisinin de mutlu olduğunu belirtti.

Doğan, takım ruhunu çok iyi yakaladıklarını, okullarındaki uzmanların destekleri ile projeye hakim olmaları sayesinde emek vererek bu başarının geldiğini ifade etti.

Okullarının kantininde çok fazla paketli gıda ürünlerini gözlemlediklerine dikkati çeken Doğan, "Okul kantininde daha az paketli gıda satıldığını görmek istedik. Eğer paketli ürün kullanmak zorundaysak o paketin geri dönüştürülebilir olmasına önem gösterdik. Aşama aşama biz bu problemi okulumuzda çözdük. Okul kantinimizde artık cam kaselerin içerisinde tatlılar satılıyor bizim sayemizde. Limonatalar cam bardaklarda satılıyor. Cam bardak için bir miktar depozito ödüyorsunuz. Okulumuzun öğretmenler toplantılarında paketli gıdaların verilmesi yerine cam tabaklarda meyve ikramı yapılıyor." diye konuştu.

"Emine Erdoğan'ın projesi bize ilham oldu"

Bu projeyi sadece kendi okullarıyla sınırlı kalmadan diğer okullarda da anlattıklarını ve İzmir genelinde etkili olduklarını aktaran Doğan, şunları söyledi:

"Projeye başlarken Emine Erdoğan'ın projesinden haberdardık. Onun projesi bize ilham oldu. Ülkemizde sıfır atığın büyük bir problem olduğunu ve gerçekten okulumuzdan başlayarak ülkemizde bu sorunu çözmemiz gerektiğini anlatan önemli projelerden biri."

Kaynak: AA