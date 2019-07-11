Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'nın internet devlerini vergilendirmesi konusunda ABD'nin soruşturma başlatacağı açıklaması hakkında müttefik ülkelerin sorunları tehdit yoluyla değil başka yöntemlerle çözmesi gerektiğini söyledi.

Le Maire, Senato'daki konuşmasında, internet devlerinin Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilmesi konusunda ABD'nin soruşturma başlatacağına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Müttefik ülkelerin sorunları tehdit yoluyla değil başka yöntemlerle çözmesi gerektiğini vurgulayan Le Maire, ülkesinin vergi konusundaki kararları "tamamen egemen" şekilde aldığının altını çizdi.

Dijital hizmetler vergisi konusunda soruşturma

İngiliz gazetesi Financial Times'ın haberine göre ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Fransa'da ABD şirketlerini haksız şekilde hedef alan dijital hizmetler vergisi konusunda soruşturma yapılacağını belirtmişti.

ABD'nin yasa konusunda çok endişeli olduğuna dikkati çeken Lighthizer, "Başkanın direk emriyle, geçmesi planlanan yasanın ayrımcılık içerip içermediği, makul olup olmadığı ve Amerikan ticaretini kısıtlayıp kısıtlamayacağını araştıracağız." ifadelerini kullanmıştı.

Gazetenin soruşturma üzerinde çalışan bir kişiye dayandırdığı bilgiye göre, olası vergi artışı ABD'de Fransız markası şarap ve otomobilde zamma neden olacağı için her iki taraf da öncelikle müzakere yolunu tercih etmek istiyor.

İnternet devlerine Fransa'da yüzde 3 vergi

Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını bugün onayladı. Yasaya göre internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.

Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon avro ve Fransa içinde de 25 milyon avro olan şirketlere uygulanacak.

Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergilerin, Fransa'ya, bu yıl 400 milyon avro, gelecek yıl ise 650 milyon avro gelir getirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA