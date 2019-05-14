Türk Kızılay Yemen Sorumlusu Mustafa Aydın, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'yla ortaklaşa düzenlenen yardım kampanyası kapsamında geçici başkent Aden'de engelli kişilerle ülkede yaşanan çatışmalarda yaralananlara 2 bin gıda kolisi dağıttıklarını söyledi.

Gıda kolilerinin dağıtılması işlemi sırasında Aydın'ın yanı sıra Kızılay Mali İşler Sorumlusu Murat Kaya ve Aden Valiliği yaralı işleri sorumlusu Alevi en-Nube de hazır bulundu.

Türk hükümetine, Yemen halkının acılarını hafifletmek için sunduğu yardımlardan ötürü teşekkür eden Nube, Türk Kızılayın ilerleyen günlerde de Ebyen, Lahic ve Ed-Dali kentlerindeki yaralılara gıda kolisi dağıtacağını sözlerine ekledi.

Türk Kızılay ayrıca Hudeyde kentinden göç ederek Aden'deki Ammar bin Yasir Mülteci Kampı'na sığınan 500 kişiye iftar verdi.

Murat Kaya, söz konusu yardımların Aden'deki "Afak" Gençlik Kurumu'yla koordineli gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türk Kızılay, 7 Mayıs'ta da Aden'deki El-Mehram Mülteci Kampında 500 aileye iftar vermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Kaynak: AA