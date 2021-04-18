Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlendirdiği hafızlar, kısa sürede Bosnalıların gönlünde taht kurdu.

Hafızların görevi, ramazan ayının güzelliklerini Boşnaklarla birlikte yaşamak.

Din görevlisi Bünyamin Kaya, "Kardeşlerimizin Türkler deyince ya da Türkçe konuştuğumuz zaman içlerinde, gözlerinde, yüzlerindeki o sevinci hakikaten herkesin görmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Gönlümüzü zenginleştirdiler"

14 bin nüfuslu Breza şehrinde halk, Türk hafızlarla ramazanı geçirmekten mutlu.

Şehir sakini Osman Şahıç, şunları söylüyor:

"Gelişlerine çok mutlu olduk, gönlümüzü zenginleştirdiler. Kardeş Türkiye'den gelerek gösterdikleri fedakarlık için Allah onlardan razı olsun."

[Osman Şahıç]

15 Türk hafız Ramazan Bayramı'na kadar Bosna Hersek’te görev yapacak.