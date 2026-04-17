Dünya
Financial Times 17.04.2026 06:57

Turistler Dünya Kupası'na sırt çevirdi

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası öncesinde, ABD'deki oteller oda fiyatlarında indirime gitmeye başladı. Turizm sektörü temsilcileri; fahiş bilet fiyatları, enflasyon endişesi ve ABD'ye yönelik artan hoşnutsuzluk gibi faktörlerin taraftarları organizasyondan uzaklaştırdığı konusunda uyarıyor.

Lighthouse Intelligence verilerine göre; Atlanta, Dallas, Miami, Philadelphia ve San Francisco gibi ev sahibi şehirlerde maç günleri için oda fiyatları, yıl başındaki zirve noktasına kıyasla yaklaşık üçte bir oranında geriledi.

Beklenen ziyaretçi akını gerçekleşmedi

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun 2024 yılında yaptığı "yüz binlerce ziyaretçi" öngörüsüne rağmen, talep beklentilerin çok altında kaldı.

New York Otelciler Birliği Başkanı Vijay Dandapani, ziyaretçi sayısında bir artış olsa da bunun FIFA'nın vaat ettiği "bereket" seviyesinde olmadığını belirtti.

CoStar verilerine göre, FIFA'nın teknik personel ve takımlar için ayırdığı binlerce odayı iptal etmesi, otellerde maç aralarındaki dönemlerde ciddi boşluklar oluşmasına neden oldu.

Rezervasyonları engelleyen temel faktörler

ABD Başkanı Trump’ın göçmenlik politikalarına yönelik tepkiler ve İran ile yaşanan savaşın yarattığı istikrarsızlık, yabancı turistleri caydırıyor.

Football Supporters Europe'a göre, bir taraftarın takımını finale kadar takip etmesinin maliyeti en az 6 bin 900 doları buluyor.

Bu rakam, Katar'daki bir önceki turnuvanın yaklaşık beş katı seviyesinde.

Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği enerji krizi, hem enflasyon korkusunu artırıyor hem de uçak bileti fiyatlarını yukarı çekiyor.

"Otellerin beklentisi çok yüksekti"

Tourism Economics analizleri, ABD'ye gelecek uluslararası ziyaretçi artış oranını yüzde 3,9'dan yüzde 3,4'e revize etti.

Analistler, otellerin "premium fiyatlarla uzun süreli konaklama" beklentisinin gerçeklerle örtüşmediğini, Avrupalı taraftarların bu yüksek maliyetler nedeniyle 2030'da İspanya, Portekiz ve Fas'ta yapılacak turnuvayı beklemeyi tercih edebileceğini belirtiyor.

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bir kez daha bombaladı
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
