Twitter/X finans dünyasıyla birleşiyor

Kanada merkezli aracı kurum Wealthsimple ile yapılan pilot ortaklık sayesinde, kullanıcılar sadece bir etikete tıklayarak doğrudan ticaret yapma imkanına kavuşuyor.

Cashtags nasıl çalışıyor?

X platformunun Ürün Müdürü Nikita Bier tarafından duyurulan sistem, finansal verilerle sosyal etkileşimi tek bir ekranda topluyor:

Kullanıcılar bir gönderiye dolar işaretiyle birlikte borsa sembolünü (örneğin $TSLA) yazdığında veya bir kripto cüzdan adresini yapıştırdığında sistem ilgili varlığı otomatik olarak tanıyor.

Seçilen etikete tıklandığında, uygulama içinde canlı fiyat grafikleri ve o varlıkla ilgili yapılan paylaşımlar yan yana görüntüleniyor.

Wealthsimple entegrasyonu sayesinde, özellikle Kanada'daki kullanıcılar bir etikete dokunarak önceden doldurulmuş işlem arayüzüne yönlendiriliyor ve saniyeler içinde alım-satım gerçekleştirebiliyor.

Hedef: Finansal süper uygulama

X, sıfırdan bir borsa kurmak yerine mevcut finansal servisleri kendi sosyal katmanına eklemeyi tercih ediyor.

Platform halihazırda ABD'nin 40'tan fazla eyaletinde para transferi lisansına sahip ve X Money ödeme sistemini dahili olarak test etmeye devam ediyor.

Cashtags özelliği şu an için Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki iPhone kullanıcıları için erişime açıldı.

Platform, özelliğin yakında web ve Android sürümlerine de geleceğini ve küresel olarak yaygınlaştırılacağını duyurdu.