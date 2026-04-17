Çok Bulutlu 15ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Techtimes 17.04.2026 06:49

Twitter/X finans dünyasıyla birleşiyor

Elon Musk’ın "her şeyin uygulaması" (everything app) vizyonu doğrultusunda X (eski adıyla Twitter), sosyal medyayı finans dünyasıyla birleştiren dev bir adımı devreye aldı. Platforma eklenen Cashtags özelliği sayesinde kullanıcılar, artık zaman akışlarından ayrılmadan hisse senedi ve kripto para piyasalarını anlık olarak takip edebilecek.

Kanada merkezli aracı kurum Wealthsimple ile yapılan pilot ortaklık sayesinde, kullanıcılar sadece bir etikete tıklayarak doğrudan ticaret yapma imkanına kavuşuyor.

Cashtags nasıl çalışıyor?

X platformunun Ürün Müdürü Nikita Bier tarafından duyurulan sistem, finansal verilerle sosyal etkileşimi tek bir ekranda topluyor:

Kullanıcılar bir gönderiye dolar işaretiyle birlikte borsa sembolünü (örneğin $TSLA) yazdığında veya bir kripto cüzdan adresini yapıştırdığında sistem ilgili varlığı otomatik olarak tanıyor.

Seçilen etikete tıklandığında, uygulama içinde canlı fiyat grafikleri ve o varlıkla ilgili yapılan paylaşımlar yan yana görüntüleniyor.

Wealthsimple entegrasyonu sayesinde, özellikle Kanada'daki kullanıcılar bir etikete dokunarak önceden doldurulmuş işlem arayüzüne yönlendiriliyor ve saniyeler içinde alım-satım gerçekleştirebiliyor.

Hedef: Finansal süper uygulama

X, sıfırdan bir borsa kurmak yerine mevcut finansal servisleri kendi sosyal katmanına eklemeyi tercih ediyor.

Platform halihazırda ABD'nin 40'tan fazla eyaletinde para transferi lisansına sahip ve X Money ödeme sistemini dahili olarak test etmeye devam ediyor.

Cashtags özelliği şu an için Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki iPhone kullanıcıları için erişime açıldı.

Platform, özelliğin yakında web ve Android sürümlerine de geleceğini ve küresel olarak yaygınlaştırılacağını duyurdu.

ETİKETLER
Borsa Elon Musk Kanada Sosyal Medya Twitter
Sıradaki Haber
ABD'li şarkıcı D4vd cinayet suçlamasıyla tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:01
Endonezya'da helikopter kazasında 8 kişi hayatını kaybetti
08:44
Mısır ithalatında 3 milyon tonluk tarife kontenjanı açıldı
08:40
Bakan Fidan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi
08:27
Adana'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
08:22
Bolu'daki rüşvet operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
07:25
Tokat'ta komşusunun yanan evine yardım için giren kadın hayatını kaybetti
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bir kez daha bombaladı
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Kasımiye Köprüsü'nü bir kez daha bombaladı
FOTO FOKUS
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
Ele geçirilen numuneler kriminal laboratuvarda titizlikle inceleniyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ